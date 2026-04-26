Roma interessata a Manna, ma il ds ha un contratto fino al 2029: il Napoli punta a tenerlo

Il mercato dei dirigenti entra nel vivo e coinvolge anche Giovanni Manna. Il direttore sportivo del Napoli è finito tra i profili valutati dalla Roma, alle prese con una possibile riorganizzazione dell’area sportiva dopo l'addio di Claudio Ranieri e alla luce della posizione in bilico dell'attuale ds Frederic Massara.

Nonostante l’interesse giallorosso, però, la posizione del dirigente appare piuttosto chiara. Manna è legato al progetto azzurro da un contratto lungo (fino al 2029) e da un ruolo centrale nelle strategie del club, elementi che pesano nella sua decisione di guardare avanti senza tentennamenti.

La linea è netta: continuare a scrivere pagine di storia e costruire un Napoli ancora più forte. Nessuna apertura concreta verso la Capitale, dunque, ma la volontà di proseguire il percorso intrapreso, con l’obiettivo di riportare il Napoli ai vertici e tornare a lottare per lo scudetto.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’idea del dirigente è quella di consolidare quanto fatto finora e rilanciare con ambizione il progetto tecnico. Una risposta indiretta alle sirene di mercato: il futuro, almeno per ora, resta saldamente tinteggiato d’azzurro.