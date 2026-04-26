Palladino sui torti arbitrali: "A Bergamo gli episodi ci hanno condannato, ma troppa negatività"

Mister Raffaele Palladino, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari, è stato interpellato anche sulla sconfitta nella semifinale di Coppa Italia contro la Lazio. Queste le dichiarazioni del tecnico dell'Atalanta:

La squadra come ha metabolizzato l'uscita dalla Coppa Italia?

"I ragazzi sono abbastanza dispiaciuti. Ci sono voluti un paio di giorni per metabolizzare questa sconfitta, ma i ragazzi sono sempre stati bravi a reagire. Serve un segnale importante a Cagliari perché per noi è importanti, e abbiamo sempre dimostrato di fare reagire".

Cosa avete lavorato in vista della gara di Cagliari?

"La partita dell'altra sera ci ha lasciato tanto rammarico perché abbiamo giocato molto bene contro una squadra con il baricentro basso. Noi dobbiamo solo insistere nel trovare quell'imprevedibilità negli ultimi metri. Queste partite poi le sblocchi nei dettagli e nei particolari".

Secondo lei qual è lo step in più per essere più forti degli episodi arbitrali?

"Secondo me c'è troppa negatività: come punti in classifica da quando sono arrivato l'Atalanta è praticamente quinta: venivamo da una situazione difficile dove siamo riusciti a risollevarci. Non posso recriminare nulla sul profilo delle prestazioni tra Roma, Juve e Lazio. Io credo che questi ragazzi hanno fatto un grande lavoro in questo periodo. Bisogna portare degli episodi dalla nostra parte: mercoledì ci sono stati degli episodi che ci hanno condannato".

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