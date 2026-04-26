Torino-Inter è 0-1 all'intervallo. Decide un gol di Marcus Thuram su assist di Dimarco

0-1 all'intervallo della sfida dello stadio Olimpico Grande Torino tra i granata di Roberto D'Aversa e l'Inter, con il colpo di testa di Thuram che sta decidendo una partita che non ha regalato troppe emozioni.

Il gol del francese è arrivato al ventiquattresimo minuto, con l'ennesimo assist di Federico Dimarco, arrivato a quota 17 in questo campionato. Cross da dentro l'area di rigore dell'esterno mancino dei nerazzurri e colpo di testa dell'attaccante francese che dal limite dell'area piccola ha mandato alle spalle dell'incolpevole Paleari.

Per il resto poco altro da segnalare, con il Torino che non si è mai reso pericoloso dalle parti di Sommer: i granata dovranno cambiare passo nella ripresa se vorranno cercare di pareggiare i conti.