Inter e Milan, 25/30 milioni l’anno da Generali per lo stadio: è il secondo miglior accordo al mondo

Quasi 30 milioni di euro a stagione. È questa, sebbene non ancora ufficializzata, la portata economica dell’accordo - 650 milioni di euro da spalmare in 20 o 25 anni, secondo indiscrezioni - che legherà Generali al nuovo stadio di Inter e Milan, una cifra destinata a cambiare completamente i parametri italiani sui naming rights e a collocarsi ai vertici anche su scala internazionale. Con una precisazione necessaria: confrontare questi contratti non è semplice, perché in diversi casi la denominazione dello stadio è solo una parte di partnership commerciali molto più ampie. Vale anche per Generali, che oltre a dare il proprio nome all’impianto sarà Official Insurance Partner di entrambi i club.

Davanti al Camp Nou

Il principale termine di paragone è il Riyadh Air Metropolitano dell’Atletico Madrid. La stampa spagnola ha quantificato tra 250 e 300 milioni di euro fino al 2033 il rapporto complessivo con la compagnia saudita, che però non comprende soltanto i naming rights: Riyadh Air è infatti anche main sponsor dell’Atletico e compare sulla maglia della prima squadra. Prendendo il valore massimo e spalmandolo sui nove anni dell’intesa, si arriva a circa 33,3 milioni di euro a stagione. Subito dietro il futuro impianto di Inter e Milan, se fosse confermata una cifra più vicina ai 30 che ai 25, c’è il SoFi Stadium di Los Angeles, con un accordo da circa 30 milioni di dollari annui, nell’ordine dei 27 milioni di euro.

Anche il confronto con il Spotify Camp Nou richiede una precisazione. Spotify non è soltanto title partner dello stadio del Barcellona: il rapporto con il club catalano comprende anche la sponsorizzazione della maglia delle prime squadre maschile e femminile, il training kit e altri asset commerciali. I naming rights del Camp Nou sono garantiti fino al 2034, mentre l’accordo relativo alle maglie è stato prolungato fino al 2030. Le ricostruzioni circolate sulla stampa spagnola in merito alle clausole del contratto attribuiscono circa 20 milioni di euro annui alla denominazione dello stadio una volta completata la ristrutturazione. Anche Allianz ha con il Bayern Monaco una relazione commerciale più ampia del semplice nome dell’Allianz Arena.

La top ten degli accordi legati ai naming rights

Riyadh Air Metropolitano - Atletico Madrid - fino a 33,3 milioni di euro l’anno

Generali Stadium - Inter e Milan - circa 30 milioni di euro l’anno

SoFi Stadium - Los Angeles Rams/Chargers - circa 26,8 milioni di euro l’anno

Allegiant Stadium - Las Vegas Raiders - fino a circa 22,3 milioni di euro l’anno

Spotify Camp Nou - Barcellona - circa 20 milioni di euro l’anno per i naming rights

Citi Field - New York Mets - circa 17,9 milioni di euro l’anno

AT&T Stadium - Dallas Cowboys - circa 17,4 milioni di euro l’anno

MetLife Stadium - New York Giants/Jets - fino a circa 16,1 milioni di euro l’anno

Allianz Arena - Bayern Monaco - circa 13 milioni di euro l’anno

Hard Rock Stadium - Miami Dolphins - circa 12,4 milioni di euro l’anno