Inter, Mkhitaryan: "L'anno scorso mollato nel secondo tempo, bisogna restare concentrati"

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Parma-Inter, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A. Queste le parole di Henrikh Mkhitaryan ai microfoni di DAZN nel pre gara: "L'anno scorso nel secondo tempo abbiamo mollato, per questo siamo stati punti e abbiamo concesso due gol. Stasera sarà un po' diverso, bisogna rimanere concentrati e focalizzati per novanta minuti e più per portare a casa questi tre punti".

Le formazioni ufficiali di Parma-Inter

PARMA (4-3-2-1): 40 Corvi; 27 Britschgi, 15 Delprato, 39 Circati, 14 Valeri; 10 Bernabé, 16 Keita, 22 Sorensen; 17 Ondrejka, 21 Oristanio; 9 Pellegrino.

A disposizione: 13 Guaita, 66 Rinaldi, 5 Valenti, 8 Estevez, 11 Almqvist, 18 Lovik, 23 Hernani, 24 Ordoñez, 25 Cremaschi, 30 Djuric, 32 Cutrone, 37 Troilo.

Allenatore: Carlos Cuesta.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto; 11 Luis Henrique, 8 Sucic, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 94 Esposito, 10 Lautaro.

A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 9 Thuram, 14 Bonny, 15 Acerbi, 23 Barella, 41 Kamate, 43 Cocchi, 50 Cinquegrano, 95 Bastoni.

Allenatore: Cristian Chivu.