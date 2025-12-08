Le partite di oggi: il programma di lunedì 8 dicembre
Non manca il calcio giocato da poter seguire nella giornata odierna, lunedì 8 dicembre 2025.
Si conclude la 14^ giornata di Serie A, ma non soltanto, visto che si scende in campo anche in B e nei primi due gironi della C. E poi, per gli appassionati, ci sono anche appuntamenti con il grande calcio internazionale tra Inghilterra e Spagna. Di seguito tutte le partite in programma, con a fianco il relativo orario.
Italia – Serie A
15:00 – Pisa vs Parma
18:00 – Udinese vs Genoa
20:45 – Torino vs Milan
Italia – Serie B
12:30 – Modena vs Catanzaro
15:00 – Avellino vs Venezia
15:00 – Frosinone vs Juve Stabia
15:00 – Mantova vs Reggiana
15:00 – Monza vs Südtirol
15:00 – Padova vs Cesena
17:15 – Bari vs Pescara
19:30 – Entella vs Spezia
Italia – Serie C (Girone A)
14:30 – AlbinoLeffe vs Ospitaletto
14:30 – Lecco vs Alcione Milano
14:30 – Virtus Verona vs Pergolettese
15:00 – Giana Erminio vs Triestina
Italia – Serie C (Girone B)
14:30 – Ascoli vs Forlì
14:30 – Carpi vs Vis Pesaro
Italia – Serie A Femminile
12:30 – Sassuolo vs Lazio
Inghilterra – Premier League
21:00 – Wolves vs Manchester Utd
Spagna – LaLiga
21:00 – Osasuna vs Levante
