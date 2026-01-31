Inter, ostacolo rinnovo per Curtis Jones: senza prolungamento il Liverpool non lo lascerà partire
Arrivano aggiornamenti, non positivi per l'Inter, sulla trattativa tra i nerazzurri e il Liverpool per il passaggio di Curtin Jones, centrocampista dei Reds, alla corte di Cristian Chivu. Secondo quanto riportato da Sky Sport l'ostacolo è rappresentato dal rinnovo di contratto del giocatore con il club inglese, visto che prima di cederlo in prestito il Liverpool vuole mettere nero su bianco il prolungamento.
Jones andrà in scadenza il 30 giugno 2027 e non c'è ancora l'accordo tra le parti per il rinnovo, visto che il giocatore non si sente al centro del progetto dei Reds. Il centrocampista vuole l'Inter ma per il momento l'operazione non verrà conclusa, se prima non arriverà la firma del classe 2001 sul nuovo contratto.
Parallelamente la questione interessa molto da vicino anche Davide Frattesi che come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore ha praticamente trovato l'accordo con il Nottingham Forest per il suo trasferimento in Premier League. Se non arriverà Curtis Jones, però, l'Inter non darà il via libera al giocatore ex Sassuolo, visto che non vuole correre il rischio di rimpiangere la cessione di un centrocampista senza nessuno che possa rimpiazzarlo. Le prossime ore saranno decisive, con le volontà dei due calciatori che potrebbero giocare un ruolo decisivo.