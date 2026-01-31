Calciomercato Inter, Frattesi può partire. Di Marzio conferma Curtis Jones

Davide Frattesi in uscita, l'Inter si sta realmente muovendo su un centrocampista! Il nome non è banale, anzi, tutt'altro. Si tratta di un giocatore con appeal internazionale: Curtis Jones dal Liverpool.

Fabrizio Romano è intervenuto così in questi minuti: "Inter in trattativa diretta con il Liverpool per Curtis Jones in prestito con diritto di riscatto. Trattative in corso legate a Frattesi, si aspetta la risposta verso il Nottingham. Inter e Liverpool oggi hanno discusso."

Sul fronte legato a Brooke Norton-Cuffy, Romano si è esposto in questi termini: "L'Inter su Norton-Cuffy c'è, c'è stata e c'è. L'Inter deve prendere la decisione, se procedere o no. Operazione col Genoa impostata ieri, a titolo definitivo. Accordo pronto. Ma i nerazzurri devono ancora decidere se procedere o andare su altri profili. Operazione più semplice rispetto alle altre in ballo."

Un colpo, invece, è già stato completato, come raccontato da Ivan Zazzaroni: "L'Inter ha preso Massolin del Modena".

Anche gianluca Di Marzio conferma:

Jones può sbloccare Frattesi! "Si attende il via libera..."

"Il giocatore ha già dato l'ok e si attende il via libera dei Reds. Si tratta di un’operazione che libererebbe la partenza di Davide Frattesi, su cui c’è il Nottingham Forest. Il centrocampista italiano partirebbe in prestito oneroso con diritto di riscatto, per un totale di 40 milioni di euro."