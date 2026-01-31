Pisa-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Berardi torna titolare. Confermato Meister
Partita che vale tantissimo per il Pisa di Alberto Gilardino, che non sarà in panchina a causa del turno di squalifica che dovrà scontare, quellla contro il Sassuolo in programma per oggi alle 15 alla Cetilar Arena. Il tecnico dei nerazzurri conferma Meister al centro dell'attacco, con Durosinmi che partirà dalla panchina.
Dall'altra parte importantissimo rientro nell'undici titolare per Fabio Grosso che ritrova Domenico Berardi dal primo minuto.
Le formazioni ufficiali.
PISA (3-4-2-1): Scuffet; Bozhinov, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. Allenatore: Caridi (Gilardino squalificato).
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.