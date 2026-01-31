Robertson è rimasto, Jones può andare via: stagione di transizione per il Liverpool

Il Liverpool sta vivendo una stagione decisamente complicata, che si può definire "transitoria". Nonostante investimenti faraonici la scorsa estate - quasi 500 milioni di euro spesi per Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitiké, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong e Giovanni Leoni - i Reds faticano a trovare continuità sul campo. Attualmente sesti in Premier League, a 14 punti dall’Arsenal capolista, i ragazzi di Slot sembrano aver dimenticato quegli automatismi a tratti perfetti che caratterizzarono la scorsa stagione.

Il mercato invernale sta riservando colpi di scena, su tutti il mancato trasferimento di Andy Robertson al Tottenham. L’esterno scozzese, diventato ora il vice di Kerkez, aveva accettato l’offerta londinese e il Liverpool aveva pronto il sostituto (Kostas Tsimikas stava per essere richiamato dal prestito alla Roma), ma alla fine ha deciso di trattenere Robertson fino alla scadenza del contratto a giugno.

In compenso, un altro pilastro della squadra sta per partire: Curtis Jones. L’Inter ha attivato la pista che porta al prestito del centrocampista inglese, e secondo Sky Sport l’accordo è ormai vicino. Jones, 25 anni, autore finora di 29 presenze stagionali con Liverpool (1 assist), ha già dato il suo via libera e il trasferimento includerà un’opzione di riscatto fissata a 40 milioni di euro. Da ricordare che Jones è stato titolare anche nella vittoria dei Reds contro l’Inter al Giuseppe Meazza lo scorso 9 dicembre, in Champions League.

Il passaggio di Jones in Serie A è collegato anche alla situazione di Davide Frattesi: l’arrivo del centrocampista inglese potrebbe agevolare la cessione del giocatore italiano, destinato al Nottingham Forest sempre in prestito con diritto di riscatto. Con questa mossa, l’Inter si assicura un rinforzo offensivo di qualità, mentre Liverpool continua a rimescolare il proprio organico in una stagione tutt’altro che tranquilla.