Inter, Pio Esposito: "Dzeko? Lo seguo da quando sono piccolo, gli chiederò la maglia"
L'attaccante dell’Inter Francesco Pio Esposito ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro la Fiorentina valido per la 9^ giornata di Serie A.
Segnale di fiducia di Chivu?
"Grande segnale di fiducia da parte del mister. Le sue chance hanno avute tutte peso e sono contento di questo. Dobbiamo guardare avanti e stasera abbiamo una grande opportunità per riscattare la partita di Napoli".
Affronterai un tuo idolo come Dzeko: quale caratteristica dovrai mostrare stasera?
"Cercherò di mostrare il più possibile. Edin l'ho visto negli allenamenti a Milano e non nego che lo seguo da quando sono piccolo. Sicuramente, gli chiederò la maglia a fine partita".
