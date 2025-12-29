Inter, Pio Esposito: "Mai facile venire in questo campo. L'assist? Va dato merito a Lauti"
Gli basta un minuto a Pio Esposito per entrare, servire l'assist a Lautaro Martinez e decidere il big match della 17^ giornata tra Atalanta e Inter. L'attaccante ha parlato nel post partita ai microfoni di Sportmediaset: "Ho avuto la fortuna di avere subito una palla decisiva e sono felice di averla sfruttata bene. Poi il merito va dato a Lauti di averla buttata dentro".
Siete la besta nera dell'Atalanta...
"Sì, era la mia prima partita ma so che negli ultimi anni l'Inter è sempre riuscita ad imporsi. Non è mai facile venire in questo campo e portare via i tre punti".
Stasera un'Inter perfetta, cosa che magari non era stata in Arabia
"Era importante reagire dopo la sconfitta in Arabia, ma il percorso resta positivo e dobbiamo dargli continuità"
Chivu in conferenza ha detto che avete ancora qualche 'difettuccio': a cosa si riferiva?
"Credo che tutte le squadre ne abbiano e il Mister che ci vede tutti i giorni lo sa meglio di me in cosa deve migliorare".
L'Inter era prima e ci resta.
"Sì, è una vittoria importante contro una squadra forte"
