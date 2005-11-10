Inter, Carlos Augusto: "Feyenoord aggressivo, ma sappiamo cosa dobbiamo fare"

Nell'immediata vigilia del match contro il Feyenoord, valido per la quarta giornata della League Phase di Champions League, Carlos Augusto, laterale brasiliano dell'Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di InterTv: "Qui non è facile, ma abbiamo parlato tra di noi: sappiamo cosa fare per tornare a vincere".

Il Feyenoord ha giocatori forti, quali contromisure adotterete?

"Loro giocano in maniera molto aggressiva, qui, hanno qualità e sono forti. Abbiamo lavorato bene per dare il nostro meglio contro di loro. La cosa importante è capire meglio i momenti, così da poter portare la gara a casa".

Quali saranno i fattori determinanti stasera?

"Tutte le partite di Champions si decidono sui dettagli. Dobbiamo essere attenti su questo, perché i dettagli fanno la differenza, soprattutto fuoricasa. Ma siamo pronti, abbiamo lavorato e faremo del nostro meglio".