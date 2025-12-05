Napoli, la tegola Lobotka prima della Juventus: Conte riflette sul centrocampo

Napoli-Juventus non è mai una partita qualunque, ma quella di domenica sera promette di essere una delle più affascinanti e particolari degli ultimi anni. Al Maradona, alle 20:45, Luciano Spalletti tornerà per la prima volta da avversario dopo aver riportato lo Scudetto in città appena due stagioni fa. Lo farà sulla panchina bianconera, in un match carico di emozioni e simboli.

Dall’altra parte, Antonio Conte - che con la Juventus ha vinto sia da calciatore che da allenatore - guida un Napoli rinato, reduce da tre vittorie consecutive tra campionato e Champions e dal recente passaggio ai quarti di Coppa Italia. Una sfida che non si vedeva da oltre quarant’anni: due tecnici che hanno conquistato un tricolore con la squadra avversaria. A rendere il quadro ancor più incerto c’è la situazione infortuni, pesante in entrambe le rose e capace di sovvertire gli equilibri di una classifica ancora cortissima.

Conte dovrà fare i conti con l’ennesima tegola: l’infortunio di Stanislav Lobotka, che acuisce l’emergenza in mezzo al campo. Nel 3-4-2-1 azzurro tornerà tra i pali Milinkovic-Savic, eroe di Coppa Italia, mentre in difesa si ricompone il terzetto Beukema-Rrahmani-Buongiorno. Sulle fasce agiranno Di Lorenzo e, con leggero vantaggio, Olivera su Spinazzola. In mediana, accanto a McTominay, resta il ballottaggio tra Vergara ed Elmas, con il macedone favorito. Davanti, spazio dal primo minuto a Neres e Lang alle spalle di Hojlund. Un Maradona sold-out farà da cornice a una notte già carica di storia, emozioni e punti pesantissimi.