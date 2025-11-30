Inter, Sucic ammette: "Dobbiamo migliorare, ma meritavamo di più"
Intervistato da DAZN, il centrocampista dell’Inter Petar Sucic ha così presentato la sfida al Pisa: “Sappiamo che dobbiamo sicuramente migliorare, nonostante meritassimo di più sappiamo che abbiamo giocato bene e cercheremo di migliorare già adesso. So che devo migliorare, a volte devo dare un contributo ma ripeto so che devo migliorare”.
