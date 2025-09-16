Inter, senza Lautaro tutto porta a Bonny. Ma dopo i no milionari è il momento di Esposito

Sotto a chi tocca. L’Inter di Cristian Chivu si prepara all’esordio stagionale in Champions League con il grande dubbio legato alla presenza di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino non ha partecipato alla rifinitura insieme ai compagni, allenandosi in palestra: partirà per Amsterdam (domani alle 21 la sfida all’Ajax), ma difficilmente potrà partire titolare.

La soluzione più probabile porta all’impiego di Ange-Yoan Bonny. L’attaccante francese, arrivato dal Parma in estate per 23 milioni di euro, è sulla carta la prima alternativa a una delle due punte: finora ha giocato 56 minuti divisi in tre spezzoni di partite, segnando una rete. Alle 19 Chivu chiarirà in conferenza stampa le sue idee, ma sulla carta dovrebbe toccare al classe 2003, che il tecnico romeno conosce bene per il comune periodo al Tardini e per il quale sarebbe l’esordio in Champions.

Le stesse considerazioni valgono anche per chi, se non dall’inizio a gara in corso, potrebbe comunque scendere in campo in Olanda. È il caso di Francesco Pio Esposito: anche lui ha trascorsi importanti per Chivu, anche per lui sarebbe la prima nell’Europa che conta. Il centravanti italiano, reduce dall’esordio in Nazionale, non è arrivato in sede di mercato, dove però sono state rifiutate offerte milionarie, su tutte quella del Napoli: De Laurentiis è sempre stato un estimatore di Pio, e dopo il ko di Lukaku è tornato a bussare mettendo sul piatto 45 milioni di euro. Tanti ottimi motivi perché, senza bruciare le tappe, possa essere arrivato il momento di Esposito, fin qui solo 22 minuti in campo nel ko con l’Udinese alla seconda giornata di campionato.