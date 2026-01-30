TMW News L'Inter evita Mourinho. Atalanta, l'ostacolo è duro

Spazio a tutte le considerazioni sul sorteggio Champions per i play-off nel corso del TMW News di oggi. L'ostacolo più duro pare essere per l'Atalanta che dovrà vedersela con il Borussia Dortmund, mentre la Juve affronterà il Galatasaray e l'Inter il Bodo Glimt. Sfumata la possibilità di giocare contro il Benfica dell'ex nerazzurro Mourinho. In Europa League invece il Bologna per il play-off ha pescato il Brann. Ne parliamo con Roberto Bernabai in collegamento.

Le reazioni alle sfide di Champions

Tornando all'Atalanta il dg Umberto Marino ha commentato a Sky Sport la prossima sfida in Champions col Borussia Dortmund: "La passione che emerge da queste due realtà è fondamentale, è un po' la sigla di questi due club. E' storico essere qua, basta vedere chi sono le prime 8 e chi sono le escluse, tutto ciò dà valore alle prestazioni dell'Atalanta perché per essere al pari di Inter o Real Madrid significa che abbiamo fatto qualcosa di importante". A proposito dell'Inter, il vicepresidente Xavier Zanetti ha parlato della partita con il Bodo Glimt: "Bisogna coprirsi bene, abbiamo visto le temperature e farà molto freddo. È una squadra a cui fare molta attenzione, nell’ultima partita è riuscita a battere l’Atlético Madrid. Dovremo stare, ripeto, attenti e prepararla al meglio”. Damien Comolli, Chief Executive Officer di Juventus, si è soffermato sulla gara dei bianconeri contro il Galatasaray: "Sapevamo - ha detto - già prima del sorteggio che, a prescindere dall'avversario, sarebbe stata dura. Sarà comunque entusiasmante andare a Istanbul dove troveremo un'atmosfera incredibile allo stadio. Affronteremo giocatori abituati a questo tipo di partite in Champions League, che conoscono bene la competizione e conoscono bene anche la Juventus. Sarà una sfida molto combattuta; siamo felici di giocare il ritorno in casa e non credo ci sia una favorita".

