Genoa, Vasquez su De Rossi: "Ti fa capire l'importanza di non mollare mai"

Johan Vasquez ha commentato il match disputato a Roma con la Lazio ai microfoni di DAZN: "Penso che l'episodio finale ci lasci un po' di tristezza, ma dobbiamo sottolineare l'atteggiamento avuto dopo i due gol subiti. Usciamo sicuramente a testa alta. L'attaccamento alla maglia e il non mollare mai siano due caratteristiche del mister, che ci spinge su questi aspetti già dagli allenamenti. Credo che la cosa più difficile sia entrare nella testa dei giocatori. Il dialogo con l'arbitro sul rigore? Roba di campo che rimane lì, provi a dialogare. Sicuramente è un episodio difficile, sarà necessario guardarlo con più freddezza".