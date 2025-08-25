Inter, Sucic: "Emozionante giocare a San Siro, sto cercando di migliorare ogni giorno"
Petar Sucic, centrocampista dell'Inter, commenta così ai microfoni di DAZN la vittoria per 5-0 sul Torino nella prima giornata di campionato: "Giocare a San Siro di fronte a questo pubblico è un'emozione speciale, sono felice per la vittoria. Abbiamo giocato una buona partita, dobbiamo continuare così".
Come stai crescendo con Chivu come allenatore?
"Sto cercando di migliorare in molte cose in ogni allenamento, per giocare in questo grande club. Proverò a farlo partita dopo partita".
Quale compagno ti sta aiutando di più a inserirti?
"La squadra è grande, c'è un bel clima nello spogliatoio, sto cercando di imparare l'italiano anche se non è facile e Mkhitaryan mi sta aiutando".
