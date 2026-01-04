Inter, Sucic pazzo di Bonny: "È molto forte, gli ruberei la potenza fisica"

Il centrocampista dell'Inter, Petar Sucic ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro a poche ore dalla sfida che la squadra di Cristian Chivu affronterà questa sera a San Siro contro il Bologna. Fra le sue parole anche un elogio per l'attaccante francese Ange-Yoan Bonny, attualmente infortunato, ma che ha vissuto un impatto importante a Milano.

Che qualità prenderesti da un tuo compagno di squadra?

"Ci sono diverse qualità che potrei prendere dai miei compagni… potrei dire la potenza di Bonny, è molto forte".

Quali sono le caratteristiche che ti contraddistinguono in campo e fuori?

"Le mie abilità tecniche, la visione di gioco e il poter aiutare la squadra giocando in diverse posizioni: sono molto orgoglioso di quello che sono oggi perché ci ho lavorato molto. Caratterialmente invece direi la mia fame di vincere e la voglia di raggiungere gli obiettivi, sono una persona che non si arrende mai".