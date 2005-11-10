Festa: "Cagliari squadra che ha sempre lottato, ma col Frosinone serve una risposta"

L'ex giocatore e tecnico del Cagliari Gianluca Festa ha parlato ai taccuini di TuttoCagliari.net del campionato della squadra di Pisacane: "Diciamo che il Cagliari è partito benissimo e che ora si trova in una posizione di classifica ottimale grazie alle numerose vittorie raccolte in avvio di stagione. D’altra parte Pisacane per primo, anche nei momenti di massima esaltazione, ha sempre detto che bisognava rimanere coi piedi ben piantati per terra. Premetto che non ho visto tutte le partite, ma mi pare che la squadra abbia sempre lottato dal primo al novantesimo minuto e che sia quasi sempre stata competitiva. Qualche errore di troppo, soprattutto in fase difensiva, ha determinato alcune delle ultime sconfitte. Ora vedremo cosa sapremo fare contro il Frosinone: bisognerà dare una risposta forte davanti al pubblico di casa".

Dopo aver segnato il gol i rossoblù si abbassano troppo: "Sì, su questo concordo. Spesso ci si abbassa troppo quando c’è un risultato positivo da proteggere e si finisce per farsi assediare dagli avversari. Invece bisogna sempre mantenere il giusto equilibrio: stare in campo magari non altissimi, perché altrimenti si presta il fianco alle ripartenze avversarie non appena si perde palla, ma anche senza abbassarsi troppo. Insomma, occorre restare compatti per novanta minuti e non rintanarsi nella propria trequarti. Questo è un problema che il Cagliari ha dimostrato di avere e che andrà risolto".

Infine un commento sulla gara contro il Frosinone: "Proprio per questo motivo punterei fortissimo sulle ripartenze. A volte anche la palla lunga a saltare la prima linea può rivelarsi un’arma assai efficace. Poi il Cagliari dispone di attaccanti veloci e scattanti che, grazie alle loro caratteristiche tecnico-atletiche, potrebbero mettere in grande difficoltà la difesa del Frosinone. Alvini fa attaccare la sua squadra con qualità e con tanti uomini, ma per scelta ‘filosofica’ si espone ai contrattacchi avversari rapidi e verticali. E, diciamolo chiaramente, per il Cagliari è fondamentale tamponare questa emorragia di sconfitte, possibilmente ottenendo il risultato pieno in casa contro i ciociari".