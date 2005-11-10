Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Condò: "Per l'Inter in Olanda passaggio delicato, la squadra non sta bene"

Simone Lorini
autore
Simone Lorini
Oggi alle 11:50Serie A
03.11.2026 11:50Serie A
Fonti preferite
"Il 3-5-2 scolpito nella pietra da Conte e riverniciato da Inzaghi sembra non ammettere deroghe"
FotoTUTTOmercatoWEB

Paolo Condò, sul Corriere della Sera, commenta così la due giorni di Champions League in arrivo per le squadre italiane: "L’en plein del terzo turno, interamente casalingo, ha risollevato morale e prospettive delle quattro italiane in Champions dopo una partenza da brividi. La verifica di oggi e domani avviene altrettanto integralmente in trasferta, ma non ci sono pareti da scalare a mani nude. Raffronti col passato: due anni fa a metà percorso le 4 italiane top avevano raccolto 31 punti, l’anno scorso 26. Si riparte da 16. Coraggio, dunque.

Quello di Rotterdam per l’Inter è un passaggio delicato, perché la squadra non sta bene, Lautaro manca molto e la società è a un bivio: il nucleo storico del gruppo oggi di Chivu sta doppiando i 30 anni (Calha è già oltre) ma nessuno degli innesti più freschi riesce a conquistarsi il posto. Il 3-5-2 scolpito nella pietra da Conte e riverniciato da Inzaghi sembra non ammettere deroghe, ma così facendo si va a consunzione. Chivu fa bene a provare altro, i tre punti col Feyenoord gli illuminerebbero la strada".

Articoli correlati

Immagine news 1
Condò: "Inter, scarso apporto dai nuovi. Avrei voluto chiedere a Chivu di Spence"
Immagine news 2
Condò: "Titolo del derby 'scherzetto o cose serie?'. Moreira ha fatto vedere di cosa è capace"
Immagine news 3
Condò sulla Juventus: "Kolo Muani peggiora, ma Spalletti non può inventarsi un altro jolly"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
12:25 Serie A
Brocchi: "Frattesi ha dentro il 50% di Brocchi e il 50% di abilità in zona gol"
Immagine news 2
12:22 Serie A
Boom Cisse nel Milan, se n'è accorto anche Mancini: sta valutando di convocarlo
Immagine news 3
12:19 Serie A
Lo Spezia si gode la crescita di Sapola: ma la Serie A ha già messo gli occhi sul lituano
Immagine news 4
12:15 Serie ATMW
TMWNon solo Raimondo: 5 giocatori che il Frosinone sta valorizzando per altre società
Immagine news 5
12:03 Serie A
Delio Rossi si sbilancia: "Per la Lazio posto in Europa assicurato. Chissà che non sia Champions"
Immagine news 6
11:56 Serie ATMW
TMWOpen VAR è sparito, ma gli audio servono: cosa si sono detti Ferrieri Caputi e Cosso?
Immagine news 7
11:55 Serie A
È morto Jesus de Miguel. Dal Torino all'Udinese, il cordoglio dei club di Serie A
Immagine news 8
11:53 Serie A
Festa: "Cagliari squadra che ha sempre lottato, ma col Frosinone serve una risposta"
Immagine editoriale di Raimondo De Magistris
Il nuovo Sarri della Serie A ha seriamente rischiato di farsi cacciare a metà agosto, ma ora raccoglie i frutti di 26 anni di lavoro. E ai piani alti c'è chi si sfrega le mani
Primo piano
Immagine top news n.0 Open VAR è sparito, ma gli audio servono: cosa si sono detti Ferrieri Caputi e Cosso?
Immagine top news n.1 Assemblea degli Azionisti della Juventus, Carnevali: "Serve entusiasmo e senso di appartenenza"
Immagine top news n.2 Jesus de Miguel non ce l'ha fatta: è morto dopo il violento scontro con il portiere dell'Andorra
Immagine top news n.3 Vanoli cambi rotta: Oulai e Pedro devono essere titolari contro la Juve
Immagine top news n.4 Laurienté uomo mercato nonostante la crisi del Sassuolo: tra Premier e big italiane, gennaio è vicino
Immagine top news n.5 Rowe non è Lookman: l'acquisto più costoso di sempre della Dea delude. Ma il mercato vale di più
Immagine top news n.6 Cosa sta cercando la Juventus per il mercato di gennaio: tre idee sul taccuino
Immagine top news n.7 Lazio, Taylor piace in Premier League: Brighton e Bournemouth sulle sue tracce ma a gennaio non si muove
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Dimarco vuole rimanere all'Inter. Ma anche Calhanoglu e Thuram: il punto di Gianluca Di Marzio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'emigrante che ha fatto gavetta o il colpo da record: chi al posto di Raimondo?
Immagine news podcast n.2 C'è la fila per Varela. Il Monza riuscirà a tenerlo a gennaio?
Immagine news podcast n.3 Tanto criticato ma senza di lui la Juventus non c'è più. Il paradosso di Locatelli
Immagine news podcast n.4 I rinnovi delicati che devono ancora chiudere Milan e Inter
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Massimiliano Allegri "intoccabile" a Napoli? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Blanchard: "Frosinone spavaldo, è una squadra con un gioco veramente moderno"
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Un Milan al completo può lottare solo per la Champions"
Serie A
Immagine box news Serie A Non solo Palmisani: 5 giocatori che faranno le fortune economiche del Frosinone
Immagine box news Serie A Brocchi: "Frattesi ha dentro il 50% di Brocchi e il 50% di abilità in zona gol"
Immagine box news Serie A Boom Cisse nel Milan, se n'è accorto anche Mancini: sta valutando di convocarlo
Immagine box news Serie A Lo Spezia si gode la crescita di Sapola: ma la Serie A ha già messo gli occhi sul lituano
Immagine box news Serie A Non solo Raimondo: 5 giocatori che il Frosinone sta valorizzando per altre società
Immagine box news Serie A Delio Rossi si sbilancia: "Per la Lazio posto in Europa assicurato. Chissà che non sia Champions"
Serie B
Immagine box news Serie B Da capitano a "epurato": la parabola di Chiosa, che ha salutato Arezzo. Nuova avventura in vista?
Immagine box news Serie B Padova, Peghin: "Sarà bello accogliere Andreoletti. Bene la reazione nelle ultime gare"
Immagine box news Serie B Arezzo, Manzo: "Bucchi mai in discussione. Vorrei una salvezza senza play out"
Immagine box news Serie B Vicenza, Carraro: "Il nuovo metro arbitrale mi piace, ma deve essere uguale per tutte"
Immagine box news Serie B Avellino, Pandolfi sui fischi: "Li accetto e sono giusti. Sto rendendo meno di quel che valgo"
Immagine box news Serie B Dopo Pio Esposito, D'Angelo lancia un altro attaccante? La speranza della Samp si chiama Mezzotero
Serie C
Immagine box news Serie C Mignemi torna al Gubbio? Il Savoia smentisce: "È il nostro Ds, e non è mai stato in discussione"
Immagine box news Serie C Ospitaletto, Gobbi: "Programmazione seria. Perché i traguardi vogliamo ottenerli, ma anche mantenerli"
Immagine box news Serie C Spezia, Angelozzi: "Su Sganzela e Bright c'è interesse da parte di Serie A e Serie B"
Immagine box news Serie C Gubbio, scatta il toto Ds. Ma Notari precisa: "Non ho parlato ancora con nessuno"
Immagine box news Serie C Espinal si presenta: "Non ho la bacchetta magica, ma credo molto nel progetto Dolomiti Bellunesi"
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: Vinicio Espinal nuovo tecnico della Dolomiti Bellunesi
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Manchester United-Roma
Immagine box news Pronostici Pronostico Feyenoord-Inter, nerazzurri a caccia di riscatto
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lazio-Cagliari
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, Roma a punteggio pieno: la Juventus passa a Firenze, Inter seconda
Immagine box news Calcio femminile I talenti italiani brillano all’estero: primi gol per Dragoni in Inghilterra e Caruso in Spagna
Immagine box news Calcio femminile Serie A femminile, la Juventus passa a Firenze: Redondo e Sylla decisive
Immagine box news Calcio femminile Sorteggio Nations League: l'Italdonne nella seconda fascia della Lega A, si parte a febbraio
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Como Women-Milan 1-0: sassata di Bernardi, Tramezzani sale al 4° posto
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Roma-Napoli 2-1: controsorpasso giallorosso ai danni dell'Inter
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Chi rimpiange il VAR non è un vero amante del calcio…
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
3 novembre 1985, la punizione di Maradona alla Juventus. Mandando Tacconi in porta
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, il resoconto dei nostri consigli per la 10ª giornata
Sportissimo
Newsticker
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio