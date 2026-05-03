Inter, Thuram: "Felice di essere nella storia del club. Superare Lauti? Non credo sarà facile..."

Marcus Thuram, entrato nella storia dell'Inter con un altro gol decisivo per lo Scudetto, ha parlato durante la "Domenica Sportiva", su Rai 2: "Questo non lo so ma provo a portare un contribuito in questa grandissima storia. Il mister Chivu ci ha dato fiducia, quella di pensare che siamo una grande squadra, ci ha dato tantissimo. Superare Lautaro in classifica cannonieri? Non sarà facile ora che è tornato (ride, ndr). Kephhen? Sta alla Juve, ha fatto bene e gli faccio i complimenti".

Dal tuo arrivo dalla Germania la tua carriera è stata stravolta in positivo, anche per la tua Nazionale: pensavi di diventare così totale e completo?

"Non ci pensavo, io ho sempre lavorato e ho fatto un cambio di ruolo, al Gladbach ero esterno e qui con Lauti mi sono trovato benissimo a giocare a due".



In assenza di Lautaro sei stato il punto di riferimento della squadra, ma hai ancora margini di miglioramento:

"Lavoro per questo, so di aver tante cose da migliorare".

Avete reso felici migliaia di persone:

"Sono davvero contento".