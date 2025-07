Inter tranquilla su Dumfries. Ma il Barça e due di Premier studiano il colpo

Ancora per una decina di giorni, fino al 31 luglio, sarà attiva la clausola rescissoria per Denzel Dumfris, esterno dell'Inter che potrebbe partire tramite il pagamento di 25 milioni di euro. Una cifra che sembra abbordabile per molte società, anche se l'Inter per il momento si professa tranquilla in questo senso.

Secondo Tuttosport il giocatore continua ad interessare al Barcellona, anche se per il momento non c'è stata una vera e propria mossa ufficiale dei catalani. Attenzione però anche alla Premier League, dove nelle prossime ore potrebbero muoversi il Newcastle e soprattutto l'Aston Villa, società che non avrebbero problemi a pagare la clausola e ad accontentare economicamente il calciatore.

L'Inter come detto per il momento resta tranquilla, come confermato anche dal direttore sportivo Piero Ausilio nei giorni scorsi: "Non è arrivata nessuna richiesta da Barcellona, non c'è mai stato nulla. Confermo che c'è la clausola, che è arrivata in un momento particolare, ma secondo me siamo stati bravi a tutelare il patrimonio del club rinnovando il contratto di Dumfries proprio quando c'era il rischio di perderlo a parametro zero. Vi assicuro che la clausola ha spaventato più voi che noi, l'Inter è serena e lui è felice di restare", le sue parole.