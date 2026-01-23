Inter, Vicario resta nel mirino per il dopo-Sommer. E l'ex Empoli vuole tornare in Italia

Secondo le ultime novità rivelate da Matteo Moretto, l'Inter è in pressing su Guglielmo Vicario, individuato come possibile rinforzo per il futuro della porta nerazzurra, soprattutto nel caso in cui ci fosse la separazione con Sommer a giugno: ci sono stati contatti nelle ultime settimane e la voglia di tornare in Italia dell'estremo difensore è alta. Allo stato attuale è il nome che piace di più ad Ausilio, per curriculum ed età.

Al Tottenham è diventato rapidamente il portiere titolare degli Spurs con oltre 105 presenze totali tra Premier League, coppe e Champions League. Dopo un'ottima prima stagione con alto numero di porta inviolata e parate decisive, ha confermato il suo status anche nelle annate successive, inclusa la 2025/26 dove ha disputato 22 partite in Premier League con 7 clean sheets, 29 gol subiti e un'ottima percentuale di parate, prevenendo goal attesi positivi e contribuendo a 5 clean sheets in Champions League.

La sua esperienza inglese continua a essere un successo complessivo per il portiere friulano, che ha consolidato il suo posto tra i migliori estremi difensori della Premier.