Inter, Zielinski: "Genova campo difficile. Dobbiamo essere concentrati e dare il massimo"
Il centrocampista dell'Inter Piotr Zielinskli ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club prima della gara contro il Genoa: "Sicuramente tanta. Sappiamo che questo campo è difficilissimo, ma non solo per l'Inter. Dobbiamo essere concentrati e dare il massimo".
Giocare così tanto, ogni 3 giorni, vi sta condizionando?
"Abbiamo una rosa ampia e sicuramente non è una scusa giocare ogni tre giorni. Siamo sempre carichi e pronti. Veniamo da una sconfitta con il Liverpool, abbiamo l'occasione di riprenderci"
Sei stato uno dei migliori contro il Liverpool, come ti senti?
"Mi sento bene. L'importante è stare bene fisicamente e mentalmente. Nel passato ho avuto tani infortuni, anche più gravi, ma adesso mi sento veramente bene".
