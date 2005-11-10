Isaksen fa impazzire la Lazio: 0-2 biancoceleste al 67'. Notte fonda per la Juve
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Lorenzo Di Benedetto
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18.10.2026 22:10Serie A
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Raddoppio della Lazio all'Allianz Stadium e strada sempre più in salita per la Juventus. Dopo il gol di Provstgaard nel primo tempo è stato un altro danese, Isaksen, a regalare il gol del 2-0 ai biancocelesti, al 67'. Splendido il gol dell'esterno dall'attacco, che ha battuto Vicario con un sinistro a giro in diagonale. 0-2 dunque a meno di 25 minuti dalla fine.
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