Lazio, lo Stadium è stregato: la vittoria non arriva dal 2017. Gattuso si aggrappa a Isaksen

Era stato Ciro Immobile (doppietta) a regalare l'ultima vittoria della Lazio all'Allianz Stadium, in Serie A. Correva il 2017, ma da allora i biancocelesti non sono stati in grado di espugnare la casa della Juventus. Dal 3-1 con il Monza invece Gennaro Gattuso prenderà spunto dalla formazione, riproponendo Isaksen-Noslin-Zaccagni insieme là davanti, un tridente per cambiare la storia recente contro i bianconeri.

Particolare fiducia verrà data all'esterno danese, che strada facendo sta recuperando il massimo della forma possibile dopo l'operazione dovuta alla pubalgia. Il gol con il Monza nell'arco di sei partite è stato il primo stagionale, oltre alla partecipazione alla rete di Pinamonti, mentre la Lazio si gode una bella partenza da imbattuti. Inoltre, sotto porta è una macchina: almeno 2 gol nelle ultime 4 uscite di campionato, potrebbe anche arrivare a cinque di fila per la prima volta da aprile-agosto 2022.

Adesso però la brillantezza fisica di Isaksen, denotata anche in ripiegamento nell'ultima gara di campionato contro il Monza, dà sensazioni positive per riuscire a mettere in apprensione la difesa della Juventus. Con indosso la maglia biancoceleste il 25enne vanta 15 reti in 127 partite, serve alzare il tiro.