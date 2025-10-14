Gattuso carica l'Italia: "Sicuramente faremo qualcosa di diverso rispetto all'Estonia"

Gennaro Gattuso, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato così alla vigilia della sfida contro Israele: "Sicuramente faremo qualcosa di diverso rispetto all'Estonia e poi vedremo. Bisogna fare attenzione, è innegabile che loro hanno qualità coi due attaccanti esterni. Hanno giocatori che saltano l'uomo con facilità e bisogna stare attenti a questo. Pio merita tutto, ho già detto tutto. Vediamo oggi come stanno tutti. Se vediamo il suo storico Pio ha giocato 75 minuti più recupero: c'è chi parte dall'inizio ma anche a gara in corso ci sono calciatori che possono darci una grossa mano".

Dobbiamo abituarci a una Nazionale che cambia modulo?

"Dipende con chi giochi, di questi due moduli ne parleremo ancora a lungo. Ho sempre detto che non mi piace giocare a tre, ma il mio ego lo metto da parte. Bisogna mettere i calciatori nelle condizioni migliori e rispettare gli avversari. Devo mettere la squadra nelle condizioni migliori possibili".

Per la gara di domani Pio può essere più utile dall'inizio o a gara in corso?

"La valutazione è quella. Ma non è una questione di freschezza, ma di dare importanza ai numeri. Loro in difesa non sono velocissimi, non hanno velocisti. I loro centrali non vanno fortissimi e per questo la valutazione sarà anche per le caratteristiche che hanno loro".

Come arriva l'Italia

Per la prima volta da quando ricopre il ruolo di commissario tecnico Gennaro Gattuso è pronto a varare la difesa a tre. Senza lo squalificato Bastoni spazio a Mancini con Di Lorenzo e Calafiori davanti a capitan Donnarumma. Cambiaso e Dimarco gli esterni di centrocampo, verranno confermati dal primo minuto Barella e Tonali. Ballottaggio per il ruolo di regista con Locatelli che contende a Cristante una maglia dal primo minuto. In attacco senza Kean il dubbio riguarda la spalla di Retegui: Raspadori in vantaggio su Pio Esposito.

Come arriva Israele

Reduce dalla pesante sconfitta a Oslo contro la Norvegia, Israele stasera ha l'ultima possibilità di restare in corsa per la seconda posizione nel gruppo I. La squadra di Ben Shimon deve vincere se vuole continuare a insidiare l'Italia, ma lo schieramento sarà quello di una nazionale che innanzitutto penserà a non prendere gol. "Servirà equilibrio", ha detto il commissario tecnico a più riprese in conferenza stampa. Gloukh e Solomon i calciatori che dovranno mettere in difficoltà la difesa azzurra, Baribo il centravanti.