Donnarumma: "Dobbiamo riportare l'Italia ai Mondiali. Abbiamo un grandissimo allenatore"

Gianluigi Donnarumma ha parlato ai microfoni di Sky Sports. Ecco le parole del portiere del Manchester City che torna sull'anno appena concluso e si pone nuovi obiettivi:

"È stato un 2025 fantastico con la vittoria della Champions e con l'approdo al Manchester City. Spero nel 2026 di migliorare, raggiungere grandi obiettivi e stare più in alto possibile col Manchester City".

Sui primi mesi in Inghilterra

"Sono stati sei mesi molto positivi. C'è sempre da migliorare ma sono contento di come stanno andando le cose e come stiamo migliorando. Si è creato un grande gruppo".

Sugli obiettivi

"Uno degli obiettivi principali è raggiungere il Mondiale. L'Italia deve andarci e aver mancato la qualificazione per due edizioni di fila è stata una botta tremenda. Dobbiamo riportarla ai Mondiali, daremo tutto. Abbiamo un grandissimo allenatore e sono sicuro che daremo il massimo".