Gianni Infantino ricorda Gianluca Vialli: "Da tre anni ci abbracci in modo diverso"

Anche Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha voluto ricordare Gianluca Vialli, che ci ha lasciato tre anni fa. Il numero uno del calcio mondiale lo ha fatto con un messaggio diffuso attraverso le sue Instagram stories.

“Tutti quelli che ti hanno conosciuto - ha scritto Infantino - , dicono che hai insegnato loro qualcosa di positivo, che dietro di te hai lasciato una scia di cose belle e durature. Da tre anni continui ad abbracciarci, solo in maniera diversa.

Grazie Gianluca”.