Martedì Bosnia-Italia, papà Gattuso ci vuole essere: "Farò di tutto per essere allo stadio"

"La gente ha capito che la sua è una scelta di cuore". Non ha dubbi Franco Gattuso. Il papà del commissario tecnico della Nazionale italiana ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport del figlio e del rapporto che ha con gli italiani. Un affetto che nasce da lontano ma che ha come comune denominatore il cuore e la passione per i colori azzurri.

Adesso l'Italia è chiamata ad una trasferta importantissima. Martedì sera a Zenica, Donnarumma e compagni sfideranno la Bosnia nella finale del playoff. In caso di vittoria si volerà in Canada al Mondiale. Vorrà essere presente anche papà Franco, pronto a stare al fianco del figlio: "Sto organizzando la lunga trasferta - ha rivelato -. Costanza non mi segue, andrò con un mio storico amico procuratore".

Non sarà facile il viaggio e, qualora non ce la facesse, è pronto a vederla davanti alla televisione. "Farò di tutto per essere presente allo stadio in Bosnia - ha però sottolineato - qui, puntato, da noi l’attesa cresce come se si trattasse di una finale del campionato del mondo". Infine, parlando sempre del figlio, se chiude gli occhi cosa rivede? "Rivedo l’immagine di Bergamo: la sua calma, il modo in cui Rino ha gestito la situazione. Se lo merita…".