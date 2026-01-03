Leoni: "Chivu sai che ci sarà sempre per te. Ti porta a dare il 200%". E su Gattuso...

Ai microfoni di Sport Week è intervenuto l'ex difensore del Parma, oggi al Liverpool, Giovanni Leoni. Queste le sue parole sui tecnici avuti in Italia, iniziando da quello più importante: "Sono molto affezionato a mister Pirlo, senza di lui non sarei al Liverpool. Quando sono arrivato alla Samp avrei dovuto giocare con la Primavera, invece lui mi ha convocato in prima squadra dopo due giorni di allenamento e mi ha messo in campo alla prima partita. Per me, è una persona fantastica".

Il 23 settembre scorso l'infortunio al debutto con i Reds ha compromesso anche il suo percorso in Nazionale, ma Leoni ha rivelato: "Gattuso mi ha chiamato dopo l'infortunio. Mi ha raccontato che cosa ha vissuto lui, visto che ci è passato".

Infine, Leoni ha parlato anche del rapporto avuto con Chivu, che lo ha lanciato con costanza in Serie A: "Quando è arrivato al Parma, a febbraio, eravamo messi male. Chivu è bravissimo a creare legami con i calciatori, a parlare spesso, ridere, scherzare. Ti porta a dare il 200% in allenamento, anche perché sai che lui ci sarà sempre, se anche sbaglierai qualcosa non parlerà mai contro di te pubblicamente".

