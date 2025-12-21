Dopo l'Inter, domani la finale con il Napoli. Il Corriere di Bologna: "Il sogno non si ferma"

Giornata di vigilia in casa Bologna che domani sera si giocherà il primo trofeo della stagione, la Supercoppa italiana, nella finale contro il Napoli in programma a Riyadh. Dopo aver eliminato venerdì sera l’Inter ai calci di rigore, Vincenzo Italiano si giocherà il suo quinto trofeo negli ultimi quattro anni.

I rossoblù dovranno fare a meno di Federico Bernardeschi che in semifinale si è fratturato la clavicola, al suo posto si giocheranno una maglia da titolare Rowe - leggermente favorito - e Cambiaghi. Davanti ancora Castro, avanti su Immobile. Solito dubbio Lykogiannis-Miranda, anche Ferguson ha chances di scendere in campo dall'inizio. Tra i pali ancora Ravaglia, eroe ai rigori in semifinale.

Oltre al trofeo, la finale mette in palio un ingente quantità di denaro. Chi vince, infatti, incasserebbe un totale complessivo di 11 milioni di euro. Il successo infatti garantisce 9,5 milioni, a cui si aggiunge un bonus di 1,5 milioni legato alla disputa di una futura amichevole contro la vincitrice della Supercoppa saudita. Tuttavia, Napoli e Bologna possono già sorridere: grazie alla vittoria in semifinale contro Milan e Inter, si sono assicurati un incasso minimo di 6,7 milioni, ovvero la quota spettante alla finalista perdente.