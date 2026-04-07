Jarni vota Livakovic: "Non ho dubbi, farebbe grandi cose anche al Torino"

Robert Jarni, ex terzino sinistro del Torino, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport, parlando di Nikola Vlasic, che conosce bene dai tempi dell'Hajduk Spalato, quando era ancora talentuoso. Oggi invece è una certezza, che non alterna più alti e bassi, ma soprattutto trascina in un'annata che per lui si sta rivelando fantastica: "Ha colpi e giocate per aiutare anche la Croazia al Mondiale".

Da connazionale, Jarni ha esaltato pure Dominik Livakovic: "Parliamo di un portiere forte. Non ho dubbi: farebbe grandi cose anche in Italia e lo vedrei bene al Toro". Le sue difficoltà in Spagna, al Girona, sono state dettate per Jarni da un ambiente complicato e da un allenatore che non gli ha dato la fiducia che meritava: Come dimenticare il grande Mondiale disputato nel 2022, quando era stato considerato il miglior portiere del torneo?".