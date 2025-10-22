TMW Oggi c'è Real-Juve, il doppio ex Jarni: "Neanche i blancos giocano particolarmente bene..."

Il doppio ex calciatore di Juventus e Real Madrid, Robert Jarni, è intervenuto in esclusiva su TuttoMercatoWeb.com a poche ore dal big match di Champions League in programma al Santiago Bernabéu. Questa la sua presentazione della partita, con un commento specifico sull'attualità bianconera:

Jarni, che partita si aspetta stasera?

"È abbastanza difficile dire chi è il favorito, il Real Madrid ha giocatori molto più forti della Juve e questo è sicuramente un vantaggio. Neanche i blancos però, nonostante il cambio di allenatore, stanno giocando particolarmente bene in quest'avvio di stagione".

Che ricordi ha delle sue avventure alla Juve e al Madrid da giocatore?

"La mia Juve era fortissima, vi dico di più: la mia Juve era la più forte di sempre. Anche il Real ovviamente, con Mijatovic, Suker, Redondo e Roberto Carlos, era una gran bella squadra. A Torino però ho vinto campionato e Coppa Italia, sono ricordi indelebili".

Il presente juventino è croato proprio come lei: è giusto mettere in discussione mister Igor Tudor?

"No, non dimentichiamoci che è stato proprio lui a portare la Juve in Champions quest'anno. Metterlo in discussione dopo questi primi mesi di lavoro non ha senso, Tudor è venuto alla Juve per allenatore dei giocatori che non ha scelto. I bianconeri devono fare mercato con urgenza, non mi sono piaciuti gli acquisti estivi".

Leggi qui l'intervista integrale di TMW a Jarni