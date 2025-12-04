Il Cagliari saluta la Coppa Italia e si proietta verso la prossima giornata di campionato: domenica c'è la Roma

Esce a testa alta dalla Coppa Italia il Cagliari di mister Fabio Pisacane che al Maradona cede il passaggio ai quarti al Napoli di Conte. Una partita giocata con grinta e cuore, caratteristiche tipiche della squadra rossoblù, che è riuscita a mettere in difficoltà i partenopei, pareggiando 1-1 ai tempi regolamentari grazie alla rete di Esposito. La lotteria dei rigori ha visto trionfare la squadra di casa 10-9 e ai sardi è rimasto l'amaro in bocca per il mancato raggiungimento dei quarti e per non essere riusciti a chiudere al meglio una bella partita contro una big. "Abbiamo dato una grandissima risposta, venire qui e fare una partita di sacrificio e carattere come si è visto, pungendo al momento giusto, ci fa capire che questa è la strada giusta ed è un punto di partenza. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo", così il tecnico Pisacane al termine dell'incontro.

Recupero degli infortunati per il prossimo match

Quella giocata al Maradona, è stata una gara che ha visto un bel turnover tra le fila isolane. Non solo scelte tecniche, come la decisione di cambiare la coppia d'attacco iniziale, ma anche scelte dettate dagli infortuni. La sfida contro il Napoli, infatti, ha visto diversi assenti come Palestra, Folorunsho, Mina e Mazzitelli. I rossoblù non sono stati convocati a causa di infortuni, di entità più o meno serie, ma si spera di poterli recuperare al più presto. La speranza è quella di rivederli tra i giocatori chiamati alla corte di Pisacane già per la prossima giornata di campionato. Domenica, alla Unipol Domus, arriva la Roma e Deiola e soci dovranno cercare, ancora una volta, di fare una prestazione importante per strappare i tre punti.

Le certezze del reparto d'attacco

Se c'è una nota dolce da evidenziare della partita del Maradona è sicuramente la coppia d'attacco Borrelli-Esposito. Il loro ingresso al secondo tempo ha cambiato completamente le carte in tavola, sia per la marcatura segnata dallo stesso Esposito sia per la bella prestazione fatta da Borrelli. I due attaccanti hanno dato linfa nuova al Cagliari e possono sicuramente essere delle pedine importanti da qui fino alla fine del campionato. Intanto, anche domenica, dovranno deliziare i loro tifosi, che in queste ore festeggiano il premio ottenuto da Deiola per il gol più bello della Serie A, contro la compagine di Gasperini.