Juventus, parola a Chiellini. Tuttosport in apertura: "Spalletti è in missione"
TUTTO mercato WEB
"Spalletti è in missione": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi di Tuttosport. Il dirigente della Juventus in Vaticano: "Tifosi, abbiate... fede. La nostra storia è fatta di grandi cicli e di anti-cicli. Purtroppo siamo al secondo, ma ne usciamo. Spalletti? Luciano vive per la Juve, sta dando tutto se stesso per invertire la rotta".
Si parla anche dell'altra metà della città, con il seguente titolo in taglio basso: "Toro, c'era una volta il futuro". Cairo, un flop tira l'altro: la Primavera dei 9 scudetti è penultima. Tre allenatori in 6 mesi, stranieri in saldo, mancanza d'identità: la retrocessione è un rischio concreto.
Articoli correlati
La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di Comolli. L'Inter farà davvero un sacrificio importante? E la rivoluzione può attendere...
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Marco Conterio La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di Comolli. L'Inter farà davvero un sacrificio importante? E la rivoluzione può attendere...
Le più lette
1 La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di Comolli. L'Inter farà davvero un sacrificio importante? E la rivoluzione può attendere...
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Juve, un ko dietro l'altro: rottura del menisco per Gatti. Lui e Vlahovic si operano: "See you soon"
Coppa Italia, il tabellone: Juventus-Atalanta il primo quarto di finale in attesa delle sfide di gennaio
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile