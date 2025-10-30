Il Flamengo di Jorginho vola in finale di Libertadores: 0-0 sofferto al Cilindro di Avellaneda

Il Flamengo di Filipe Luís conquista la finale della Copa Libertadores dopo lo 0-0 ottenuto sul campo del Racing, capitalizzando il gol di Carrascal nella gara d’andata. In un Cilindro di Avellaneda infuocato, il Mengão ha mostrato una straordinaria personalità, imponendo sin dall’inizio un gioco fatto di possesso intelligente e verticalità nelle zone decisive.

Plata, molto mobile, ha creato pericoli costanti, supportato da un ispirato trio formato da Carrascal, De Arrascaeta e Luiz Araújo, ma il portiere Cambeses ha respinto ogni tentativo. La miglior occasione per i brasiliani nel primo tempo è arrivata con Varela, il cui colpo al secondo palo è stato miracolosamente salvato dall’estremo argentino. Dall’altra parte, Conechny ha costretto Rossi a un grande intervento di riflesso.

Nella ripresa, il Racing ha provato a ribaltare la situazione, chiudendo il Flamengo nella propria metà campo. Al 62’, l’espulsione diretta di Plata per un colpo a Rojo ha cambiato tutto. Il difensore ex Manchester United ha poi rischiato a sua volta l’espulsione, ma il VAR ha corretto la decisione, riducendo l’episodio a un semplice scontro di gioco. Con l’uomo in meno, Filipe Luís ha riorganizzato la squadra con grande lucidità, rinunciando al talento per solidità difensiva. L’ingresso di Saúl al 73’ ha dato equilibrio, e il Flamengo ha saputo soffrire con ordine fino al triplice fischio. Nonostante l'infortunio di Jorginho nel finale, la squadra ha resistito con spirito collettivo. Ora, con il biglietto per Lima in tasca, il sogno della gloria continentale è a novanta minuti di distanza. Il Flamengo attende la vincente dell'altra semifinale, quella tra Palmeiras e LDU Quito: la squadra di Ferreira è chiamata a rimontare lo 0-3 del match d'andata.