Juan: "Gasperini sta dando uno stile alla Roma. Wesley? Doti fisiche simili a Cafù"

L'ex difensore della Roma Juan, intervistato da Il Tempo, ha parlato della formazione giallorossa soffermandosi inizialmente sul suo allenatore: "Gasperini è sempre stato un grande allenatore, ricordo di aver giocato contro il suo Genoa. Ha fatto un lavoro impressionante all'Atalanta e sta costruendo una Roma con il suo stile: una squadra molto competitiva e intensa".

Nelle file giallorosse si sta mettendo in mostra il suo connazionale Wesley: "Lo conosco bene perché è cresciuto nel Flamengo, il club in cui ho giocato, e all'epoca lavoravo lì. Quando ha lasciato il Brasile era già un giocatore di alto livello e le sue caratteristiche sono adatte allo stile di gioco di Gasperini. Giocando nel campionato italiano e a livello europeo, sicuramente crescerà sotto tutti gli aspetti. Se mi ricorda qualcuno? Ha doti fisiche simili a quelle di Cafù, ma non bisogna dimenticare che Cafù è una leggenda mondiale".

Riguardo ai migliori tecnici che ha avuto, dice: "Spalletti a livello di gioco e Ranieri per quanto riguarda la gestione e la fiducia". Infine, due parole sul possibile ritorno alla Roma di Totti: "Sarebbe fantastico, perché sappiamo tutti quanto ama la squadra e quanto rappresenta per la città".