Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juan: "Gasperini sta dando uno stile alla Roma. Wesley? Doti fisiche simili a Cafù"

Juan: "Gasperini sta dando uno stile alla Roma. Wesley? Doti fisiche simili a Cafù"TUTTO mercato WEB
© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport
Oggi alle 10:08Serie A
Paolo Lora Lamia

L'ex difensore della Roma Juan, intervistato da Il Tempo, ha parlato della formazione giallorossa soffermandosi inizialmente sul suo allenatore: "Gasperini è sempre stato un grande allenatore, ricordo di aver giocato contro il suo Genoa. Ha fatto un lavoro impressionante all'Atalanta e sta costruendo una Roma con il suo stile: una squadra molto competitiva e intensa".

Nelle file giallorosse si sta mettendo in mostra il suo connazionale Wesley: "Lo conosco bene perché è cresciuto nel Flamengo, il club in cui ho giocato, e all'epoca lavoravo lì. Quando ha lasciato il Brasile era già un giocatore di alto livello e le sue caratteristiche sono adatte allo stile di gioco di Gasperini. Giocando nel campionato italiano e a livello europeo, sicuramente crescerà sotto tutti gli aspetti. Se mi ricorda qualcuno? Ha doti fisiche simili a quelle di Cafù, ma non bisogna dimenticare che Cafù è una leggenda mondiale".

Riguardo ai migliori tecnici che ha avuto, dice: "Spalletti a livello di gioco e Ranieri per quanto riguarda la gestione e la fiducia". Infine, due parole sul possibile ritorno alla Roma di Totti: "Sarebbe fantastico, perché sappiamo tutti quanto ama la squadra e quanto rappresenta per la città".

Articoli correlati
Roma-Cremonese è Ranieri contro Vardy, a dieci anni dalla storica vittoria col Leicester... Roma-Cremonese è Ranieri contro Vardy, a dieci anni dalla storica vittoria col Leicester
Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
La Roma veste Zara: senza Dybala e Soulé, Gasperini punta forte su Zaragoza La Roma veste Zara: senza Dybala e Soulé, Gasperini punta forte su Zaragoza
Altre notizie Serie A
Juventus, Di Gregorio non convince: tanti nomi per il prossimo anno, occhio a De... Juventus, Di Gregorio non convince: tanti nomi per il prossimo anno, occhio a De Gea
Roma-Cremonese è Ranieri contro Vardy, a dieci anni dalla storica vittoria col Leicester... Roma-Cremonese è Ranieri contro Vardy, a dieci anni dalla storica vittoria col Leicester
Juan: "Gasperini sta dando uno stile alla Roma. Wesley? Doti fisiche simili a Cafù"... Juan: "Gasperini sta dando uno stile alla Roma. Wesley? Doti fisiche simili a Cafù"
Vaciago: "Ultime sei campagne acquisti sbagliate, quasi nessuno all'altezza della... Vaciago: "Ultime sei campagne acquisti sbagliate, quasi nessuno all'altezza della Juve"
Milan, niente 'mal di piccole': col Parma servono i 3 punti per non veder fuggire... Milan, niente 'mal di piccole': col Parma servono i 3 punti per non veder fuggire l'Inter
La Roma veste Zara: senza Dybala e Soulé, Gasperini punta forte su Zaragoza La Roma veste Zara: senza Dybala e Soulé, Gasperini punta forte su Zaragoza
Torino, con il Genoa gara spartiacque. Rischia di essere l'ultima chiamata per Baroni?... Torino, con il Genoa gara spartiacque. Rischia di essere l'ultima chiamata per Baroni?
L'Inter non sbaglia Polverosi: "Passo forse decisivo, dietro pensano più alla Champions"... L'Inter non sbaglia Polverosi: "Passo forse decisivo, dietro pensano più alla Champions"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
Le più lette
1 Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
2 Milan-Parma, le probabili formazioni: tornano Gabbia e Tomori dal 1', attacco Leao-Pulisic
3 Bologna-Udinese, le probabili formazioni: Italiano non rinuncia a Castro, Orsolini torna titolare
4 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
5 Atalanta-Napoli, le probabili formazioni: sono due le opzioni in caso di forfait di McTominay
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Milan, niente 'mal di piccole': col Parma servono i 3 punti per non veder fuggire l'Inter
Immagine top news n.2 Torna a casa Rus. L'Atalanta riaccoglie a Bergamo Mister 80 milioni Rasmus Hojlund
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni delle prossime gare del 26° turno
Immagine top news n.4 L'Inter scappa: 2-0 al Lecce, Milan lontanissimo. E Chivu: "Tutto aperto in Champions col Bodo"
Immagine top news n.5 Vojvoda e Caqueret stendono la Juve. 0-2 Como allo Stadium: le analisi di Spalletti e Fabregas
Immagine top news n.6 Lazio, Sarri: "Stasera ero nervoso, stagione maledetta per motivi che non sto qui a dire"
Immagine top news n.7 Lazio, esami immediati per Rovella: si teme la frattura della clavicola, le ultime
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
Immagine news podcast n.2 Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta
Immagine news podcast n.3 Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte
Immagine news podcast n.4 Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Spalletti, otto giorni per la riconferma alla Juve? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 De Paola: "Spalletti sta 'educando' la Juve. Kalulu, si ripari con la grazia"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Juve, guai a sparare addosso a Spalletti. E su Yildiz dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma-Cremonese è Ranieri contro Vardy, a dieci anni dalla storica vittoria col Leicester
Immagine news Serie A n.2 Juan: "Gasperini sta dando uno stile alla Roma. Wesley? Doti fisiche simili a Cafù"
Immagine news Serie A n.3 Vaciago: "Ultime sei campagne acquisti sbagliate, quasi nessuno all'altezza della Juve"
Immagine news Serie A n.4 Milan, niente 'mal di piccole': col Parma servono i 3 punti per non veder fuggire l'Inter
Immagine news Serie A n.5 La Roma veste Zara: senza Dybala e Soulé, Gasperini punta forte su Zaragoza
Immagine news Serie A n.6 Torino, con il Genoa gara spartiacque. Rischia di essere l'ultima chiamata per Baroni?
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Cicconi dopo il Mantova: "Ko amaro. Nel secondo tempo fatti errori che analizzeremo"
Immagine news Serie B n.2 Spezia, Artistico: "Volevamo dare un segnale. Gol 'alla Hubner' davanti a lui? Un onore"
Immagine news Serie B n.3 Tre ko di fila per la Carrarese. Calabro: "Preparati a questo momento, chi non lo era fa drammi"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, 26ª giornata: Reggiana-Avellino ad alta tensione. La guida al campionato cadetto
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Reggiana-Avellino: l'Avellino si affida a Ballardini per scacciare l'incubo retrocessione
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Juve Stabia-Modena: al Menti è scontro diretto per il sesto posto
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, prosegue la 28ª giornata: colpi pesanti in vetta e bagarre salvezza nei tre gironi
Immagine news Serie C n.2 Trapani, Aronica: "Vittoria di carattere. Il rigore sbagliato non ci ha spezzati"
Immagine news Serie C n.3 Pergolettese, Tacchinardi: "Prestazione di livello, ma dovevamo essere più incisivi"
Immagine news Serie C n.4 Catania, Toscano: "Pensiamo solo al Giugliano. Per vincere serve qualcosa di straordinario"
Immagine news Serie C n.5 Pro Patria, Bolzoni: "Union Brescia squadra costruita per vincere. Per noi la salvezza vale una vita"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 28ª giornata: vittorie per Renate, Casertana e Cittadella. La classifica aggiornata dei tre gironi
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atalanta Napoli
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Parma, i rossoneri non possono più sbagliare
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Napoli, Palladino vuole riaprire la corsa Champions
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 15ª giornata: Inter-Roma per la vetta. Il programma e la classifica del turno
Immagine news Calcio femminile n.2 Musica per le azzurre a Reggio Calabria e Vicenza, con Baby K e Sarah Toscano
Immagine news Calcio femminile n.3 Che musica per l'Italdonne! Per i match con Svezia e Danimarca, esibizioni di Baby K e Toscano
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 15ª giornata: si chiude sul 2-2 il big match Lazio-Milan. La classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 15ª giornata: Sassuolo ko col Como Women, il Napoli pareggia. Classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, Janogy: "Pinones Arce ci fa crescere umanamente. Trasmette serenità"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV