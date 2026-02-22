Nicola una delle vittime preferite di Gasperini. La vittoria indimenticabile con la Roma

Oggi andrà in scena la tredicesima sfida da allenatori tra Gian Piero Gasperini e Davide Nicola. E il bilancio attuale è pesantemente a favore del tecnico della Roma. Non ci sono solo le sue otto vittorie a testimoniarlo, ma anche e soprattutto le zero sconfitte. Il cammino interno di Gasp contro il collega recita 4 vittorie e 4 pareggi. Brilla il successo per 8-2 (Atalanta-Salernitana) arrivato il 15 gennaio 2023.

Gasperini ha invece perso una volta contro la Cremonese; stagione di Serie B 2005/06, il suo Crotone venne sconfitto dai grigiorossi alla 19esima giornata per 2-0. Dopo quel ko sono arrivati i quattro risultati utili di fila (3 vittorie e un pari).

Bilancio in perdita per Nicola anche contro la Roma, ma almeno qui tre vittorie le troviamo e una è particolarmente significativa. Ci riferiamo a Empoli-Roma 2-1 del 26 maggio 2024, perché permise alla formazione toscana, guidata proprio dall’allenatore di Luserna San Giovanni di raggiungere e festeggiare la salvezza.

TUTTI I PRECEDENTI GASPERINI VS NICOLA

8 vittorie Gasperini

4 pareggi

0 vittorie Nicola

32 gol fatti Gasperini

12 vittorie Nicola

TUTTI I PRECEDENTI GASPERINI VS CREMONESE

3 vittorie Gasperini

1 pareggio

1 vittoria Cremonese

10 gol fatti squadre Gasperini

6 gol fatti Cremonese

TUTTI I PRECEDENTI NICOLA VS ROMA

3 vittorie Nicola

1 pareggio

9 vittorie Roma

9 gol fatti squadre Nicola

21 gol fatti Roma