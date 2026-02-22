Nicola una delle vittime preferite di Gasperini. La vittoria indimenticabile con la Roma
Oggi andrà in scena la tredicesima sfida da allenatori tra Gian Piero Gasperini e Davide Nicola. E il bilancio attuale è pesantemente a favore del tecnico della Roma. Non ci sono solo le sue otto vittorie a testimoniarlo, ma anche e soprattutto le zero sconfitte. Il cammino interno di Gasp contro il collega recita 4 vittorie e 4 pareggi. Brilla il successo per 8-2 (Atalanta-Salernitana) arrivato il 15 gennaio 2023.
Gasperini ha invece perso una volta contro la Cremonese; stagione di Serie B 2005/06, il suo Crotone venne sconfitto dai grigiorossi alla 19esima giornata per 2-0. Dopo quel ko sono arrivati i quattro risultati utili di fila (3 vittorie e un pari).
Bilancio in perdita per Nicola anche contro la Roma, ma almeno qui tre vittorie le troviamo e una è particolarmente significativa. Ci riferiamo a Empoli-Roma 2-1 del 26 maggio 2024, perché permise alla formazione toscana, guidata proprio dall’allenatore di Luserna San Giovanni di raggiungere e festeggiare la salvezza.
TUTTI I PRECEDENTI GASPERINI VS NICOLA
8 vittorie Gasperini
4 pareggi
0 vittorie Nicola
32 gol fatti Gasperini
12 vittorie Nicola
TUTTI I PRECEDENTI GASPERINI VS CREMONESE
3 vittorie Gasperini
1 pareggio
1 vittoria Cremonese
10 gol fatti squadre Gasperini
6 gol fatti Cremonese
TUTTI I PRECEDENTI NICOLA VS ROMA
3 vittorie Nicola
1 pareggio
9 vittorie Roma
9 gol fatti squadre Nicola
21 gol fatti Roma