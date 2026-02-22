'Lei è bellissima ma non è te', Eddie Brook e il video preferito: "Dico Mourinho, mi gasava"

“E lei è bellissima, ma non è te, sì è bellissima, ma non è te. Lei è bellissima, ma non è te. Lei è bellissima ma non è mica te”. C’è chi lo ha letto cantando e chi mente, perché se bazzicate i social o le radio è impossibile che non vi siate imbattuti nel successo musicale di Eddie Brook, all’anagrafe Edoardo Iaschi, che negli ultimi tempi è spopolato con la canzone ‘Non è mica te’, usata da tanti calciofili come colonna sonora di tantissimi video amarcord. Un successo che è valso ad Eddie Brook anche la chiamata tra i trenta big che dalla prossima settimana saranno in gara a Sanremo.

Oltre al canto, però, un’altra grande passione di Edoardo è il calcio, in particolare la ‘sua’ Roma. Passione che il cantante ha raccontato ai microfoni di SportWeek: “La prima allo stadio? Non mi ricordo, ma in compenso ho in testa la festa Scudetto a Circo Massimo. Feci anche il bagno nella fontana, giuro che ai miei tempi si poteva fare. Ho la foto di mio papà che mi tiene in braccio e io sventolavo una bandiera che era più grande di me”.

La sua canzone ha avuto un successo incredibile, anche grazie al calcio: “Girano migliaia di video con la mia canzone, ne ho visti veramente una marea. Alcuni mi fanno ammazzare dal ridere, tipo gli edit su Stepinski ai tempi del Chievo o altri giocatori improbabili. I miei preferiti sono quelli su Mourinho alla Roma, lui mi gasava proprio. Sentirla all’Olimpico prima della partita? Durante Roma-Milan, stupendo. Chiaramente pensi: “Magari prima o poi la canterò veramente in questo stadio“.

Infine, Eddie Brook ha raccontato cosa sarebbe disposto a fare per la Roma: “Mia vittoria a Sanremo o la Roma la Coppa Italia? La Coppa Italia no, dai… dico Sanremo. Lo scudetto? lo secondo a Sanremo e Roma campione d’italia: posso?”. E ancora: “Per la Champions? Posso fare anche ultimo a Sanremo. Qui m’hai fregato perché una Champions a Roma blocca la città per sei mesi. Vinco Sanremo ma la Roma va in B? No, no, no. Non potrei mai”.