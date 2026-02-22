Sampdoria, Cicconi dopo il Mantova: "Ko amaro. Nel secondo tempo fatti errori che analizzeremo"

Dopo quattro risultati utili consecutivi, brutto stop per la Sampdoria, che perde lo scontro diretto contro il Mantova per 2-1. Per analizzare il ko, ai microfoni del club, si è presentato nel post partita il centrocampista Manuel Cicconi. Queste le sue parole: “Ci sono stati sicuramente degli errori nella ripresa perché venivamo da un bel primo tempo in cui siamo stati bravi a passare in vantaggio e a gestire. Nel secondo tempo ci sono stati errori che sicuramente analizzeremo in settimana con il Mister. C’è amarezza perché era importante non perdere, ma ogni partita è dettata da degli episodi che possono favorirti o sfavoriti”.

E ancora: “Nel calcio contano anche le individualità e loro sono stati bravi a trovare subito il pareggio con un gran gol. Dobbiamo lavorare a testa bassa e resecare perché venerdì c’è un altra battaglia super importante contro il Bari”.

Sul suo arrivo in blucerchiato: “Ho trovato un gruppo bello che mi ha integrato molto bene. Chiaramente siamo tanti volti nuovi e un po’ ci dobbiamo conoscere meglio, sia in allenamento che in partita. La gara di oggi non cancella ciò che di positivo abbiamo fatto, però c’è dell’amaro. L’unica soluzione è rimettersi già da domani carichi e a testa bassa per arrivare al meglio alla gara in casa di venerdì”.