Milan, riecco Leao-Pulisic: il tandem 'titolare' che ha giocato insieme solo tre gare e mezzo

Più di un mese fa, il 18 gennaio, San Siro applaudiva per l’ultima volta insieme Rafael Leao e Christian Pulisic contro il Lecce. Doveva essere la coppia simbolo del Milan, è diventata invece una rarità. Tra infortuni alternati e gestione forzata delle energie, Rafa e Chris hanno condiviso il campo col contagocce: qualche spezzone contro Juventus e Parma, mezz’ora a Firenze, pochi minuti a Pisa. Un totale di 315 minuti, l'equivalente di tre partite e mezzo: troppo poco per costruire continuità.

Eppure i numeri raccontano un’altra storia. Entrambi a quota 8 gol in campionato, entrambi in 18 presenze. Leao ha colpito ogni 146 minuti, Pulisic addirittura ogni 112, insomma, efficienza pura nonostante una stagione condizionata dai guai fisici. Il portoghese ha già eguagliato il bottino dell’anno scorso, ma in molte meno gare; l’americano, partito fortissimo, si è inceppato nel 2026, a secco dall’inizio dell’anno.

L’obiettivo comune è la doppia cifra, traguardo che darebbe peso specifico alla loro annata. Massimiliano Allegri d'altronde li aspetta con impazienza: "Stanno meglio, soprattutto Pulisic" ha detto ieri in conferenza stampa. Se la tenuta fisica reggerà, con Leao reduce dai soliti problemi all'adduttore e Pulisic ad un anca, il Milan ritroverà la sua coppia d'attacco più talentuosa. La gara contro il Parma, in tal senso, sarà un test importantissimo per rivederli insieme all'opera. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.