Bari, Artioli: "Il pareggio contro il Padova da prova di come siamo una squadra viva"

Il centrocampista Federico Artioli, all'esordio dal primo minuto con la maglia del Bari, è intervenuto nel post partita della gara pareggiata per 1-1 contro il Padova. Queste le sue parole ai canali ufficiali del club pugliese: “Sicuramente è stata un’emozione molto grande. Sono contento e penso di aver fatto una buona gara. Dobbiamo continuare a lavorare e provare a tirarci fuori più in fretta possibile da questa situazione”.

Sulla sua posizione migliore: “Giocare a due o a tre non mi cambia molto. Quando giochiamo. Tre posso fare il play, che è il ruolo in cui sono cresciuto. Nei due è indifferente giocare a destra o a sinistra”.

Sulla partita: “Oggi abbiamo dato prova di essere una squadra viva. Mancano ancora un po’ di partite da qui alla fine e non siamo morti e lo abbiamo dimostrato. Dobbiamo pensare solo a noi di partita in partita. I risultati non aiutano, però oggi nel primo tempo abbiamo avuto delle buone occasioni così come le hanno avute loro. Nella ripresa potevamo perderla ma anche vincerla, perché il loro portiere ha fatto un miracolo su Cuni. Dobbiamo essere più concreti perché adesso i risoltati pesano”.

Sull’infortunio: “Ho avuto un piccolo intervento che mi ha tenuto fuori un paio di settimane ma oggi (ieri, ndr) ho retto bene i 90 minuti”.

Su come superare le difficoltà: “Bisogna essere uniti, stiamo imparando ad essere una vera squadra. Dobbiamo avere spensieratezza, cercare di dare tutto. Sono positivo per il futuro e spero di dare il mio contornato”.