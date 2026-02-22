Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Bari, Artioli: "Il pareggio contro il Padova da prova di come siamo una squadra viva"

Bari, Artioli: "Il pareggio contro il Padova da prova di come siamo una squadra viva"TUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Niccolò Righi
Oggi alle 11:04Serie B
Niccolò Righi

Il centrocampista Federico Artioli, all'esordio dal primo minuto con la maglia del Bari, è intervenuto nel post partita della gara pareggiata per 1-1 contro il Padova. Queste le sue parole ai canali ufficiali del club pugliese: “Sicuramente è stata un’emozione molto grande. Sono contento e penso di aver fatto una buona gara. Dobbiamo continuare a lavorare e provare a tirarci fuori più in fretta possibile da questa situazione”.

Sulla sua posizione migliore: “Giocare a due o a tre non mi cambia molto. Quando giochiamo. Tre posso fare il play, che è il ruolo in cui sono cresciuto. Nei due è indifferente giocare a destra o a sinistra”.

Sulla partita: “Oggi abbiamo dato prova di essere una squadra viva. Mancano ancora un po’ di partite da qui alla fine e non siamo morti e lo abbiamo dimostrato. Dobbiamo pensare solo a noi di partita in partita. I risultati non aiutano, però oggi nel primo tempo abbiamo avuto delle buone occasioni così come le hanno avute loro. Nella ripresa potevamo perderla ma anche vincerla, perché il loro portiere ha fatto un miracolo su Cuni. Dobbiamo essere più concreti perché adesso i risoltati pesano”.

Sull’infortunio: “Ho avuto un piccolo intervento che mi ha tenuto fuori un paio di settimane ma oggi (ieri, ndr) ho retto bene i 90 minuti”.

Su come superare le difficoltà: “Bisogna essere uniti, stiamo imparando ad essere una vera squadra. Dobbiamo avere spensieratezza, cercare di dare tutto. Sono positivo per il futuro e spero di dare il mio contornato”.

Articoli correlati
Bari, depositati in Lega i contratti di Artioli e Mantovani dal Mantova Bari, depositati in Lega i contratti di Artioli e Mantovani dal Mantova
Il Bari punta Mantovani e Artioli del Mantova. Che potrebbe avere Meroni per la difesa... Il Bari punta Mantovani e Artioli del Mantova. Che potrebbe avere Meroni per la difesa
Mantova, Artioli: "Una stagione di crescita, ho imparato tantissimo da Possanzini"... Mantova, Artioli: "Una stagione di crescita, ho imparato tantissimo da Possanzini"
Altre notizie Serie B
Spezia, Aurelio: "Non siamo ancora a nulla ma si inizia a intravedere qualcosa di... Spezia, Aurelio: "Non siamo ancora a nulla ma si inizia a intravedere qualcosa di buono"
Bari, Artioli: "Il pareggio contro il Padova da prova di come siamo una squadra viva"... Bari, Artioli: "Il pareggio contro il Padova da prova di come siamo una squadra viva"
Catanzaro, Pompetti in gol dopo il calvario: "Ho lavorato duramente, oggi raccolgo... Catanzaro, Pompetti in gol dopo il calvario: "Ho lavorato duramente, oggi raccolgo i frutti"
Cesena, Ciofi dopo il ko con lo Spezia: "Non mi attacco all'arbitro ma non capisco... Cesena, Ciofi dopo il ko con lo Spezia: "Non mi attacco all'arbitro ma non capisco il terzo gol"
Sampdoria, Cicconi dopo il Mantova: "Ko amaro. Nel secondo tempo fatti errori che... Sampdoria, Cicconi dopo il Mantova: "Ko amaro. Nel secondo tempo fatti errori che analizzeremo"
Spezia, Artistico: "Volevamo dare un segnale. Gol 'alla Hubner' davanti a lui? Un... Spezia, Artistico: "Volevamo dare un segnale. Gol 'alla Hubner' davanti a lui? Un onore"
Tre ko di fila per la Carrarese. Calabro: "Preparati a questo momento, chi non lo... Tre ko di fila per la Carrarese. Calabro: "Preparati a questo momento, chi non lo era fa drammi"
Serie B, 26ª giornata: Reggiana-Avellino ad alta tensione. La guida al campionato... Serie B, 26ª giornata: Reggiana-Avellino ad alta tensione. La guida al campionato cadetto
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
Le più lette
1 Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
2 Milan-Parma, le probabili formazioni: tornano Gabbia e Tomori dal 1', attacco Leao-Pulisic
3 Bologna-Udinese, le probabili formazioni: Italiano non rinuncia a Castro, Orsolini torna titolare
4 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
5 Atalanta-Napoli, le probabili formazioni: sono due le opzioni in caso di forfait di McTominay
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Ranieri si racconta: "Finire alla Roma? Credo di sì ma mai dire mai. Con la panchina ho chiuso"
Immagine top news n.1 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
Immagine top news n.2 Milan, niente 'mal di piccole': col Parma servono i 3 punti per non veder fuggire l'Inter
Immagine top news n.3 Torna a casa Rus. L'Atalanta riaccoglie a Bergamo Mister 80 milioni Rasmus Hojlund
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni delle prossime gare del 26° turno
Immagine top news n.5 L'Inter scappa: 2-0 al Lecce, Milan lontanissimo. E Chivu: "Tutto aperto in Champions col Bodo"
Immagine top news n.6 Vojvoda e Caqueret stendono la Juve. 0-2 Como allo Stadium: le analisi di Spalletti e Fabregas
Immagine top news n.7 Lazio, Sarri: "Stasera ero nervoso, stagione maledetta per motivi che non sto qui a dire"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
Immagine news podcast n.2 Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta
Immagine news podcast n.3 Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte
Immagine news podcast n.4 Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Spalletti, otto giorni per la riconferma alla Juve? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 De Paola: "Spalletti sta 'educando' la Juve. Kalulu, si ripari con la grazia"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Juve, guai a sparare addosso a Spalletti. E su Yildiz dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Torino, Lazaro: "Situazione difficile, dobbiamo capire l'importanza di questa maglia"
Immagine news Serie A n.2 Quagliarella: "Dal Torino mi aspettavo uno step di crescita, ora deve fare attenzione"
Immagine news Serie A n.3 Ranieri: "Dire no alla Nazionale è stato difficile. Vedo due chiari problemi nel calcio italiano"
Immagine news Serie A n.4 L'Australia insiste per Volpato. Il Ct e il suo vice presenti al Mapei venerdì: lui riflette
Immagine news Serie A n.5 Striscione al Ferraris: "Genoa e Toro, amicizia e lealtà: la nostra storia mai tramonterà"
Immagine news Serie A n.6 Genoa-Torino, le formazioni ufficiali: DDR con Baldanzi dal 1', Baroni con Kulenovic e Simeone
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, Aurelio: "Non siamo ancora a nulla ma si inizia a intravedere qualcosa di buono"
Immagine news Serie B n.2 Bari, Artioli: "Il pareggio contro il Padova da prova di come siamo una squadra viva"
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro, Pompetti in gol dopo il calvario: "Ho lavorato duramente, oggi raccolgo i frutti"
Immagine news Serie B n.4 Cesena, Ciofi dopo il ko con lo Spezia: "Non mi attacco all'arbitro ma non capisco il terzo gol"
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, Cicconi dopo il Mantova: "Ko amaro. Nel secondo tempo fatti errori che analizzeremo"
Immagine news Serie B n.6 Spezia, Artistico: "Volevamo dare un segnale. Gol 'alla Hubner' davanti a lui? Un onore"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Sambenedettese, Boscaglia: "Contento della prestazione, meritavamo il pareggio"
Immagine news Serie C n.2 Arezzo, Bucchi: "Vittoria che ci da fiducia. Vivarini? Ci darà una mano viste le assenze"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, prosegue la 28ª giornata: colpi pesanti in vetta e bagarre salvezza nei tre gironi
Immagine news Serie C n.4 Trapani, Aronica: "Vittoria di carattere. Il rigore sbagliato non ci ha spezzati"
Immagine news Serie C n.5 Pergolettese, Tacchinardi: "Prestazione di livello, ma dovevamo essere più incisivi"
Immagine news Serie C n.6 Catania, Toscano: "Pensiamo solo al Giugliano. Per vincere serve qualcosa di straordinario"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atalanta Napoli
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Parma, i rossoneri non possono più sbagliare
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Napoli, Palladino vuole riaprire la corsa Champions
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 15ª giornata: Inter-Roma per la vetta. Il programma e la classifica del turno
Immagine news Calcio femminile n.2 Musica per le azzurre a Reggio Calabria e Vicenza, con Baby K e Sarah Toscano
Immagine news Calcio femminile n.3 Che musica per l'Italdonne! Per i match con Svezia e Danimarca, esibizioni di Baby K e Toscano
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 15ª giornata: si chiude sul 2-2 il big match Lazio-Milan. La classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 15ª giornata: Sassuolo ko col Como Women, il Napoli pareggia. Classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, Janogy: "Pinones Arce ci fa crescere umanamente. Trasmette serenità"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV