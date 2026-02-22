Arezzo, Bucchi: "Vittoria che ci da fiducia. Vivarini? Ci darà una mano viste le assenze"

L'Arezzo supera anche l'ostacolo Gubbio, centrando in Umbria la sua nona vittoria in trasferta. Questa l'analisi al termine della partita da parte del tecnico amaranto Cristian Bucchi riportata da amarantomagazine.it: "Sapevo che sarebbe stata dura e che avremmo trovato difficoltà. Davanti avevamo avversari tosti, esperti e un allenatore che la sa lunga come Di Carlo. Tra andata e ritorno sono state due battaglie: al Comunale l’abbiamo vinta grazie a un rigore dopo pochi minuti, oggi c’è voluta una ripartenza ben fatta.

Devo complimentarmi con i ragazzi perché sono stati sul pezzo fino alla fine: ero sicuro che ci sarebbe stata la prestazione, a prescindere dal risultato, e la mia serenità nasceva da qui. In settimana abbiamo provato tutti i giorni Coppolaro e Gigli: non avevano mai giocato insieme, c’era necessità di provarli. Poi la loro esperienza in campo è stata determinante. E’ una vittoria bella che ci dà fiducia e autostima.

L’innesto di Viviani dal mercato? Si è creata un’opportunità e l’abbiamo colta, anche perché per qualche settimana non avremo Ionita e Mawuli. E’ un innesto forte, di qualità, ci darà una mano”.