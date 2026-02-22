Gattuso a Bergamo per Atalanta-Napoli: visionerà per la prima volta Vergara e Ahanor

Antonio Vergara e Honest Ahanor avranno un motivo in più per ben figurare oggi in Atalanta-Napoli. i due giocatori, infatti, non vorranno dare il massimo solo per provare a contribuire al successo delle rispettive squadre, ma anche per mettersi in mostra davanti a Gennaro Gattuso. Come riporta Il Mattino, il ct della Nazionale sarà infatti presente allo stadio di Bergamo per assistere alla sfida: tra i suoi osservati speciali, per la prima volta compaiono anche i nomi di Vergara e Ahanor.

L'obiettivo di Gattuso ammirarne da vicino qualità ed eventuali limiti, ma soprattutto capire se possono essere due profili utili per l'importantissimo match contro l'Irlanda del Nord in programma a marzo e valido per i playoff in vista dei Mondiali 2026. Vergara sta stupendo tifosi e addetti ai lavori ormai da qualche settimana, sfruttando pienamente il vuoto lasciato dalla trequarti in su dalle numerose assenze in casa Napoli.

Ahanor, invece, compirà 18 anni domani e quindi sarà poi regolarmente convocabile in Nazionale. Arrivato in estate all'Atalanta dal Genoa, si è conquistato il suo spazio collezionando 23 presenze tra tutte le competizioni.