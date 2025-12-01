Gran bagarre Scudetto, La Repubblica: "Il Napoli torna in testa, l'Inter si rilancia a Pisa"

"Il Napoli torna in testa, l'Inter si rilancia a Pisa" scrive La Repubblica in prima pagina quest'oggi. Gran bagarre Scudetto con quattro squadre nel giro di un solo punto. Vittoria del Napoli nello scontro diretto contro la Roma. Conte batte Gasperini (squalificato e in tribuna) grazie al gol in contropiede di David Neres, su assist di Hojlund, e si riprende la vetta, agganciando il Milan di Allegri.

Così Antonio Conte dopo la sfida: "Bravi i ragazzi, stanno dimostrando grande senso di responsabilità: oggi avevo chiesto di venire su un campo difficile contro una squadra in grande fiducia e guardarli da subito negli occhi e giocare, dimostrando che eravamo qui per lottare. Penso che i ragazzi hanno fatto una bella prestazione, che mi rende orgoglioso".

Nel pomeriggio era arrivata la vittoria dell'Inter in casa del Pisa per 2-0. Doppietta di Lautaro Martinez nella ripresa e nerazzurri a quota 27 insieme alla Roma, a -1 da Milan e Napoli.