Conte in vetta col Milan. Corriere della Sera: "Il Napoli passa a Roma, l'Inter vince a Pisa"
"Il Napoli passa a Roma, l'Inter vince a Pisa" scrive il Corriere della Sera in prima pagina quest'oggi commentando così i risultati domenicali della 13esima giornata di Serie A con le tante emozioni in vetta alla classifica, con ben 4 squadre nel giro di un punto in attesa del Bologna, impegnato stasera al Dall'Ara contro la Cremonese.
Conte in vetta alla classifica insieme al Milan di Allegri a quota 28 punti grazie al successo per 1-0 nel big match contro la Roma. All'Olimpico decide un gol di Neres in contropiede. Si riprende anche l'Inter. Vittoria per 2-0 della formazione di Chivu in casa del Pisa grazie al solito Lautaro Martinez. Nerazzurri a -1 dal duo di testa insieme ai giallorossi.
Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, nel corso della conferenza stampa post-partita successiva alla sconfitta per 0-1 della sua squadra contro il Napoli di ieri sera, si è anche concentrato sui tanti problemi nei big match della sua squadra, e se ci sia un denominatore comune: "Partite diverse. Peggio così negli scontri diretti non possiamo fare: nel girone di ritorno dobbiamo far più punti negli scontri diretti, speriamo di farli sicuramente con le altre".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.