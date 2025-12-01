TMW Dzeko ai tifosi della Fiorentina: "Abbiamo bisogno di voi". La ricostruzione del faccia a faccia

Servirà un miracolo alla Fiorentina per evitare la retrocessione in Serie B: lo dicono i numeri, lo dicono i precedenti, alla luce dell’ennesima sconfitta patita in stagione, ieri alla New Balance Arena di Bergamo contro l’Atalanta del grande ex Raffaele Palladino. Nella storia della Serie A, infatti, nessuna squadra è mai riuscita a salvarsi senza aver raccolto nemmeno una vittoria nelle prime tredici giornate di campionato. Ecco perché per fare la storia, letteralmente, servirà il supporto massimo di tutti. Giocatori, allenatori, tifosi: ognuno dovrà fare la propria parte per provare a raggiungere quella che ad oggi sembra la cima del monte Everest. È questo il ‘patto’ sancito ieri nel dopo gara tra i calciatori viola e i propri supporters.

A metterci la faccia è ancora una volta Edin Dzeko, dopo che in settimana aveva lanciato già un appello nel post partita della sfida contro l’AEK Atene. “Facciamo cagare, ok. Perdiamo le partite, ok. Ma non è possibile che in casa io ho tifosi che mi fischiano contro. Io dico ai tifosi che alla fine potete anche fischiare, ma durante la partita ci vuole un po' più sostegno perché è difficile che usciamo da questa situazione da soli. Bisogna uscirne tutti insieme e ci vuole più sostegno” aveva asserito il bosniaco nella notte di Conference. Parole che erano state fraintese e che l’attaccante ha voluto nuovamente spiegare ieri. In un gesto da leader, ieri Dzeko si è eletto capopopolo e ha spiegato ai tifosi cosa intendesse qualche girono prima. Come raccolto da TMW, l’ex Roma si è preso la responsabilità del periodo difficile, ribadendo di come lui e i suoi compagni ce la stiano mettendo tutta per uscirne e chiedendo nuovamente unione e comunione d’intenti. “Abbiamo bisogno di voi”, il messaggio di Dzeko alla Fiesole la quale ha risposto con un lungo incitamento a calciatori e allenatore ed il coro “noi vogliamo undici leoni”.

Anche Paolo Vanoli nel post partita si è espresso sul faccia a faccia con i sostenitori gigliati: “Voglio ringraziare i tifosi della Fiorentina. Le parole di Edin sono state secondo me un po' strumentalizzate: abbiamo avuto un bellissimo confronto con i tifosi, e per uscire da una situazione di questo tipo serve essere compatti. Poche volte ho visto nel calcio quello che è successo stasera con i nostri tifosi: mi ha caricato enormemente questa cosa. Edin Dzeko si è preso carico di questa costa: sono segnali importanti, ma ora tocca a noi".